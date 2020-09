Serie A 2020/2021: la divisione dei 20 big match tra Sky e DAZN (Di giovedì 3 settembre 2020) A circa 15 giorni dall’inizio della stagione 2020/2021 di Serie A, la Lega ha ufficializzato la divisione dei 20 big match del campionato tra Sky e DAZN. Come da contratto, Sky potrà trasmetterne ben 16 mentre i restanti 4 spetteranno a DAZN. Le prime scelte di Sky sono ricadute sulle sfide tra Juventus e Inter, sia andata che ritorno, che potrebbero indirizzare il campionato, sul derby d’andata tra Milan e Inter e poi sul big match di scena già alla seconda giornata tra Roma e Juventus. DAZN si è invece assicurata il derby della Madonnina di ritorno, i due incontri tra Juventus e Lazio ed infine Roma-Inter della giornata numero 17. Di seguito la divisione: 2ª giornata ROMA-JUVENTUS ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le serie TV nuove e cancellate – Settembre 2020 Tom's Hardware Italia Impazza il mercato: Lai al Messina, Steri all'Aquila, Rotaru al Sant'Elena, Brignone al La Palma

Ufficializzato il trasferimento del portiere Lai dal Latte Dolce al Messina, sempre in Serie D ma in u na piazza dal passato illustre. Il centrocampista Steri lascia invece l'Arzachena e si accasa all ...

Quattro moschettieri grigi in missione: “Qui per la B”

ALESSANDRIA. Il centravanti indica la strada, l’esterno destro e i due portieri si mettono diligentemente in scia. Dà già la sensazione di buona coesione il mini-gruppo di 4 giocatori che annusa il pr ...

