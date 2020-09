Scuola, congedi straordinari per genitori con figli minori di 14 anni in quarantena (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel decreto approvato dal Cdm per le misure anti-Covid in vista della ripresa dell’anno scolastico “sono previste misure in materia di smart working e congedi straordinari per i genitori di figli minori di quattordici anni nei casi di quarantena obbligatoria dei figli”. E’ quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi dopo il Cdm. “Il mio pensiero è che se c’è una famiglia di due genitori che lavorano, se hanno un figlio contagiato e uno dei due deve restare in casa, non necessariamente, ma possibile che sia vero, quello che rimane a casa non ci deve rimettere neanche un euro”, ha detto il commissario straordinario per l’emergenza ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Scuola congedi Scuola, congedi a genitori di under 14 in quarantena Adnkronos Scuola: Cdm, congedi straordinari per lavoratori con figli under 14 in quarantena

Roma, 3 set. (Adnkronos) - Congedi straordinari e smart working per genitori con figli under 14 in quarantena obbligata. E' una delle misure introdotte nel decreto approvato oggi in Cdm e contenente a ...

