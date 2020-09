Pierre Dukan, il nutrizionista inventore della dieta iperproteica è accusato di truffa (Di giovedì 3 settembre 2020) Il dietologo nutrizionista Pierre Dukan è finito di nuovo in guai giudiziari. Il 79enne inventore della contestatissima dieta iperproteica – che lo ha portato ad essere radiato (su sua richiesta) dall’ordine dei medici francesi – è accusato di truffa. A fargli causa sono stati gli oramai suoi ex soci in affari, Jean-Paul Aboab e sua moglie. I due noti imprenditori del settore farmaceutico francese avevano rilevato nel 2010 il marchio Regime Coach, appena fallito, ma con il quale Dukan aveva venduto per anni in tutto il mondo i suoi prodotti personalizzati per la dieta. Secondo quanto ricostruito dal giornale Le Point, Dukan e gli Aboab avevano iniziato di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Pierre Dukan, il nutrizionista inventore della dieta iperproteica è accusato di truffa) Playhitmusic - - CatelliRossella : Parigi, il dietologo Pierre Dukan accusato di truffa - FoxyBiondi : RT @repubblica: Parigi, il dietologo Pierre Dukan accusato di truffa [dalla nostra corrispondente ANAIS GINORI] [aggiornamento delle 09:12]… - repubblica : Parigi, il dietologo Pierre Dukan accusato di truffa [dalla nostra corrispondente ANAIS GINORI] [aggiornamento dell… - analista1972 : Parigi, il dietologo Pierre Dukan accusato di truffa -

Ultime Notizie dalla rete : Pierre Dukan Parigi, il dietologo Pierre Dukan accusato di truffa la Repubblica Dukan, il dietologo francese accusato di truffa dai suoi soci

Continuano i guai per il famoso dietologo Pierre Dukan. L'inventore della dieta bestseller a base di sole proteine, già radiato dall'ordine dei medici, è ora accusato di truffa dagli ex soci che aveva ...

Parigi, il dietologo Pierre Dukan accusato di truffa

Non finiscono i guai per il famoso dietologo Pierre Dukan. L’inventore della dieta bestseller a base di sole proteine, già radiato dall’ordine dei medici, è ora accusato di truffa dagli ex soci che av ...

Continuano i guai per il famoso dietologo Pierre Dukan. L'inventore della dieta bestseller a base di sole proteine, già radiato dall'ordine dei medici, è ora accusato di truffa dagli ex soci che aveva ...Non finiscono i guai per il famoso dietologo Pierre Dukan. L’inventore della dieta bestseller a base di sole proteine, già radiato dall’ordine dei medici, è ora accusato di truffa dagli ex soci che av ...