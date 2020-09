Pensione quota 100 e cristallizzazione del diritto, la finestra rientra? (Di giovedì 3 settembre 2020) Alla Pensione quota 100 si applica la cristallizzazione del diritto, questo significa che entro la scadenza della misura se il lavoratore ha perfezionato entrambi i requisiti richiesti: 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi, può fare domanda anche in un momento successivo alla scadenza della misura pensionistica. Ma cosa succede alla finestra mobile di uscita di sei mesi o tre mesi? Pensione quota 100 e cristallizzazione del diritto Un lettore ci ha posto la seguente domanda: Buongiorno sono un funzionario comunale e il 28 agosto del 2021 raggiungerò i 62 anni di età con circa 40 anni di contributi. Quindi raggiungendo quota 100 posso avere diritto alla ... Leggi su notizieora

