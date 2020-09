Pakistan, bloccate le app Tinder e Grindr: giudicate “immorali” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Pakistan blocca Tinder, Grindr ed altre tre app di incontri. Il paese, per la maggioranza musulmano, ha giudicato le cinque applicazioni “immorali”. Nella giornata di ieri il Pakistan ha bloccato ben cinque app d’incontri, tra cui Tinder e Grindr. Il paese, per la maggioranza musulmano ha deciso di bloccare anche altre tre applicazioni: Tagged, … L'articolo Pakistan, bloccate le app Tinder e Grindr: giudicate “immorali” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

