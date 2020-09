Miley Cyrus, confessione sul divorzio da Liam Hemsworth: “Non lo accetto” (Di giovedì 3 settembre 2020) Miley Cyrus ha parlato del suo divorzio da Liam Hemsworth e ha fatto una confessione su quel periodo. I due si sono separati un anno fa e oggi la cantante ha detto cosa proprio non riesce a mandare giù di quanto è successo. Le parole di Miley sono arrivate dal podcast Joe Rogan Experience e … L'articolo Miley Cyrus, confessione sul divorzio da Liam Hemsworth: “Non lo accetto” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

