Milano: Sala, 'ricandidatura? Ci sto pensando ma ora priorità è città' (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala probabilmente scioglierà la riserva sulla sua ricandidatura dopo le elezioni regionali, a fine mese, ma "è da escludere che io non ci stia pensando", dice ai giornalisti a Milano. Il fatto di aspettare ancora un po' (aveva annunciato lo avrebbe comunicato dopo le vacanze, ndr) "non è una questione di tattica, è una questione di consapevolezza, e cercherò di spiegarlo bene nei prossimi giorni, delle tante cose che c'è da fare", sottolinea il sindaco, ammettendo che "mancano nove mesi e sono veramente tantissimi". Non vuole dare date, "però - dice - in questo momento la priorità ... Leggi su iltempo

