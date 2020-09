Messi potrebbe restare al Barcellona per un altro anno (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - Il padre di Lionel Messi non esclude che il calciatore possa restare al Barcellona per un'altra stagione. "Sì": così ai microfoni di Deportes Cuatro, Jorge Messi, il padre del fuoriclasse argentino, ha risposto al giornalista che gli chiedeva se le parti stanno "valutando la possibilità" che Lionel resti un altro anno al Barcellona, per poi andare via nel 2021 quando il suo contratto scadrà. Leggi su agi

