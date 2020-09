Mafia: Sala, 'continuare a combatterla senza reticenze' (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) - L'impegno portato avanti dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dalla Mafia 38 anni fa, il 3 settembre del 1982, "ci ricorda che la Mafia è un nemico assoluto che dobbiamo continuare a combattere senza reticenze, senza ambiguità, tutti insieme. Lottare contro la Mafia significa liberare nuove energie e permettere all'economia sana di creare più lavoro per tutti". A sottolinearlo è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione del generale impegnato contro la Mafia, in piazza Diaz. "Il nostro paese ha maturato una profonda coscienza del pericolo rappresentato dalla criminalità organizzata. Oggi - ha aggiunto - nessuno nega, ovunque, ... Leggi su iltempo

A 29 anni di distanza, a Casciavola è andata in scena la spaghettata della legalità per sostenere Cristiano Masi nella corsa a sindaco. "Il 29 agosto 1991 – spiega Masi – veniva ucciso dalla mafia Lib ...

Libero Grassi ucciso dalla mafia, la commemorazione con il candidato Cristiano Masi

Il 29 agosto 1991 veniva ucciso dalla mafia Libero Grassi. La sua colpa? Rifiutarsi di pagare il pizzo per la sua impresa e denunciare i mafiosi che glielo avevano chiesto. Ieri sera, 29 agosto, abbia ...

