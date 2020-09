Luis Suarez alla Juventus, c’è un ostacolo imprevisto (Di giovedì 3 settembre 2020) La Juventus non ha spazio in rosa per tesserare Luis Suarez come extracomunitario. Ma la moglie dell’uruguaiano ha cittadinanza italiana, e potrebbe bastare se… Nelle ultime settimane si sono molto intensificate le voci di un trasferimento del centravanti uruguaiano Luis Suarez dal Barcellona alla Juventus. E proprio la probabile cessione del Pistolero, da tempo amico di Lionel Messi, è stata descritta dai cronisti sportivi come una delle ragioni delle divergenze tra l’argentino e il club, ormai preparato a lasciar partire anche lui. L’arrivo di Suarez alla Juventus è tuttavia complicato da una questione che riguarda il passaporto del giocatore. Pur giocando ... Leggi su bloglive

