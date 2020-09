In Away, su Netflix dal 4 settembre, Hilary Swank guida la prima missione su Marte (Di giovedì 3 settembre 2020) L’arrivo della serie tv Away su Netflix, fissato per il 4 settembre 2020, inaugura lo streaming del mese con un dramma epico emozionante e commovente. Creata da Andrew Hinderaker, la serie è composta da dieci episodi di sessanta minuti e celebra gli straordinari progressi che gli esseri umani sono in grado di raggiungere, sopportando al contempo dei grossi sacrifici personali. Per farlo Away racconta la storia dell’astronauta statunitense Emma Green, incaricata di guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte. Questo ambizioso progetto, la cui durata prevista è di circa tre anni, la costringe ad abbanonare il marito e la figlia adolescente proprio nel momento in cui avrebbero più bisogno di lei. ... Leggi su optimagazine

StarGrrrl : RT @TVTips_official: Arriva domani su @NetflixIT #Away, la #serietv con Hilary Swank. L’abbiamo vista in anteprima e nell’articolo di oggi… - TVTips_official : Arriva domani su @NetflixIT #Away, la #serietv con Hilary Swank. L’abbiamo vista in anteprima e nell’articolo di o… - ShowsPopular : ?? Gioca ora: Premiere (2020) 'Away' Stagione 1 Episodio 1 ~ Online Link ?? - fauci78 : Star trek discovery ancora nulla ma nel frattempo venerdì esce questa nuova serie ?? su #netflix non vedo l'ora - MadMassit : Abbiamo visto in anteprima Away, dal 4 settembre su Netflix @NetflixIT #Away #Netflix #Streaming #HilarySwank… -

Ultime Notizie dalla rete : Away Netflix Space (soap) opera: la recensione di Away, serie Netflix con Hilary Swank ScreenWEEK - Cinema e Serie TV Cosa guardare in streaming questa settimana: “Away” e “Mulan”

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Netflix, Amazon Prime ...

Le novità di Netflix in arrivo a Settembre 2020, film, serie e trame

La piattaforma di streaming Netflix continua a mostrare il suo impegno per premiare i suoi abbonati offrendo loro ogni mese tantissime novità, come film e serie tv da guardare tutte d’un fiato. A Sett ...

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Netflix, Amazon Prime ...La piattaforma di streaming Netflix continua a mostrare il suo impegno per premiare i suoi abbonati offrendo loro ogni mese tantissime novità, come film e serie tv da guardare tutte d’un fiato. A Sett ...