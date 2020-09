Il Segreto, oggi 3 settembre: il segreto di Isabel (Di giovedì 3 settembre 2020) Anticipazioni “Il segreto”, puntata del 3 settembre 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 15.45? Isabel ha fatto in modo che Donna Francisca non sappia che Raimundo la sta cercando. Ma Ulloa, forse, ha capito che la de Los Visos è un personaggio poco trasparente… Antonita impedisce che Inigo esca in giardino dove si trova Francisca. La Montenegro continua a volersi nascondere in casa della suaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

