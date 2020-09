Hurts: «La necessità di avere fede» (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono passati tre anni da quando Theo Hutchcraft e Adam Anderson, che insieme formano gli Hurts, non si dedicavano a un nuovo progetto. Era il 2017, Desire era uscito da poco più di sei mesi ed entrambi sentivano il bisogno di staccare, di prendersi una pausa per riflettere e ripensare a loro stessi. «Eravamo esausti e sentivamo il bisogno di mettere in stand-by la musica. Poi è stata proprio la musica a tornare a bussare alla nostra porta. Lentamente ci siamo riavvicinati e abbiamo preso una decisione: saremmo tornati a occuparci di musica per il semplice piacere di farla, senza progettare un nuovo album. Il resto è venuto da sé». E così gli Hurts tornano, liberi da ansie e pressioni, con Faith, un viaggio introspettivo che scava in profondità e riporta alla luce emozioni sepolte e sentimenti inespressi. https://www.youtube.com/watch?v=LpQ4l_-ZheY Leggi su vanityfair

