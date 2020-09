Germania, uccide i 5 figli e prova a togliersi la vita (Di giovedì 3 settembre 2020) La polizia di Wuppertal, città tedesca nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, ha fatto sapere oggi di aver scoperto i cadaveri di cinque bambini in un'abitazione privata di Solingen, 158mila abitanti a circa 35 chilometri da Düsseldorf.Le autorità locali non hanno fornito ulteriori dettagli su questa vicenda ancora oggetto di indagini e accertamenti, ma è la stampa tedesca a scrivere che si tratterebbe di un caso di omicidio plurimo e tentato suicidio. I bimbi, tutti di età compresa tra 1 e 8 anni, sarebbero stati uccisi dalla madre, una ragazza di 27 anni, che subito dopo avrebbe provato ad uccidersi lanciandosi sotto ad un treno della metropolitana. La giovane, ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale, avrebbe chiamato sua madre raccontandole cosa aveva appena fatto e anticipandole l'intenzione di ... Leggi su blogo

