Formula 1 | i Williams lasciano e annunciano l' arrivo di una nuova proprietà

AGI - "È con il cuore pesante che mi sto allontanando dal mio ruolo nel team. Avevo sperato di continuare a lungo e preservando l'eredità della famiglia Williams per le generazioni future. Tuttavia, la necessità di trovare nuovi investimenti all'inizio di quest'anno, a causa di una serie di fattori molti dei quali fuori dal nostro controllo, ha portato alla vendita del team a Dorilton Capital". Così Claire Williams, vicepresidente della storica scuderia, annuncia il passaggio di proprietà dopo 40 anni. "La mia famiglia ha sempre messo al primo posto il team e chi ne fa parte e questa è stata assolutamente la decisione più giusta. So che in loro abbiamo trovato le persone giuste per riportare la Williams tra le prime posizioni,

