Cyberpunk 2077 risplende in nuove immagini in 4K con tutta la potenza delle RTX 30 di Nvidia e ray tracing attivo (Di giovedì 3 settembre 2020) CD Projekt Red ha pubblicato una serie di nuovi screenshot in 4K di Cyberpunk 2077 con Ray tracing attivo che fanno sembrare il gioco ancora più sbalorditivo.Dopo la rivelazione della serie GeForce RTX 30 di Nvidia, il team verde e CD Projekt Red hanno pubblicato un nuovo straordinario trailer del prossimo Cyberpunk 2077 in esecuzione sulla nuovissima GPU della serie RTX 30 di Nvidia, completo di meravigliose luci con ray-tracing attivo, ombre, occlusione ambientale, riflessi e quant'altro. Ora, sono emersi dei nuovi splendidi screenshot per il titolo tanto atteso. Sulla base del tweet dell'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077, questi screenshot in 4K sono stati catturati ... Leggi su eurogamer

