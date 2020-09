Covid-19, Londra paga i cittadini che devono stare in quarantena" (Di giovedì 3 settembre 2020) Se sei positivo al coronavirus e resti a casa per la quarantena il governo ti paga un rimborso spese. È questa l'ultima trovata del governo di Londra per provare a evitare le 'evasioni' dall'... Leggi su europa.today

LaStampa : “Il Covid una fake news per toglierci libertà”. Da Berlino a Londra, il popolo dei No-Mask - Agenzia_Ansa : Rivolta contro le misure #Covid. A Berlino folla ieri in piazza. In migliaia anche a #TrafalgarSquare, a #Londra, c… - LaStampa : Tafferugli e arresti al corteo dei negazionisti alla Porta di Brandeburgo: «Questo è il nuovo Fascismo». Migliaia a… - FerranteViola : RT @pbecchi: Berlino, Londra, Parigi, centinaia di migliaia di persone in lotta contro i globalisti del Covid-19 e per la libertà. Solo Rom… - zazoomblog : Covid-19 Londra paga i cittadini che devono stare in quarantena - #Covid-19 #Londra #cittadini #devono -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Londra Covid-19, Londra paga i cittadini che devono stare in quarantena EuropaToday Threema: per crescere nuovo investitore

Threema, applicazione svizzera di messaggistica istantanea che è in concorrenza con WhatsApp e Facebook Messenger, ha trovato un investitore per espandere i propri affari. Nel contempo i codici sarann ...

“IlluminAmatrice 2020”, tutto pronto per il taglio del nastro del 4 settembre

È pronta allo start “IlluminAmatrice”, il Festival Multidisciplinare delle Arti giunto alla sua quarta edizione per non spegnere i riflettori sulle popolazioni colpite dal sisma. Teatro, musica e cine ...

Threema, applicazione svizzera di messaggistica istantanea che è in concorrenza con WhatsApp e Facebook Messenger, ha trovato un investitore per espandere i propri affari. Nel contempo i codici sarann ...È pronta allo start “IlluminAmatrice”, il Festival Multidisciplinare delle Arti giunto alla sua quarta edizione per non spegnere i riflettori sulle popolazioni colpite dal sisma. Teatro, musica e cine ...