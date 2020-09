Calimero e Puffetta candidati, ma è solo un esperimento sociale (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Hanno tappezzato la città con cartelloni giganti raffiguranti noti personaggi di cartoni animati e fumetti anni ‘90, come Calimero, Puffetta, Goku, Homer Simpson, uno slogan dal contenuto sociale e il logo “Partito animato” con Orazio Presidente. Sembrerebbe un manifesto elettorale, sicuramente un po’ originale, ma non lo è: si tratta infatti di un esperimento di marketing dalla valenza sociale ideato dai gestori della Ratio Marketing, Communication&Events, che, come spiegano sul sito “votaorazio.it”, “volevamo solo dimostrare che, nel caos comunicativo a cui siamo continuamente esposti, con una giusta strategia di marketing, sia ancora possibile stupire, meravigliare, far ... Leggi su anteprima24

