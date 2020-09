Calciomercato Bologna, in arrivo Hickey dagli Hearts (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato Bologna: il club rossoblù è vicino a chiudere la trattativa per Aaron Hickey Colpo di mercato in arrivo per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossoblù sarebbe vicino a chiudere la trattativa con gli Hearts per il terzino Aaron Hickey. E oggi potrebbe essere la giornata decisiva per mettere nero su bianco l’affare. Lo scozzese classe 2002 si è messo in mostra nel corso dell’ultima Scottish Premier League e, nel corso della seconda metà di agosto, aveva anche fatto visita alla città e al centro sportivo del Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Colpo di mercato in arrivo per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossoblù sarebbe vicino a chiudere la trattativa con gli Hearts per il terzino Aaron Hicke ...

