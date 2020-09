Bonus mobilità: date e come richiederlo (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Bonus mobilità, di cui si parla da ormai molto tempo, è pronto a partire ufficialmente. È il ministro dell’ambiente Sergio Costa ad aver sancito l’ufficialità, comunicando le tempistiche per poter inoltrare richiesta di rimborso sull’acquisto di biciclette, monopattini elettrici ed altri mezzi di mobilità alternativa. Il decreto attuativo, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 5 settembre e da quel giorno partirà un lasso di tempo di 60 giorni necessari per completare il portale da cui inoltrare la domanda, pertanto si presume che la data fissata sia quella del 4 novembre 2020. Ma perché ci sarà da attendere così tanto? Oltre agli intoppi amministrativi che sono insorti, il ministero ha pensato di aumentare i fondi da destinare all’incentivo, che di fatti ... Leggi su quotidianpost

