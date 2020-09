Accardi: “Squadra giovane? Ho la mia idea. Castagnini e Sagramola…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Parola ad Andrea Accardi.Il difensore del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni.“Secondo me abbiamo dei direttori che sanno di calcio più di tutti e stanno allestendo una squadra importante. Se questa squadra dovesse essere giovane o meno è una cosa relativa, avere una rosa giovane potrebbe anche essere un punto a favore. Noi dobbiamo continuare a essere un gruppo vero e sano perché nei momenti di difficoltà riesci a uscire con più facilità. Speriamo di poter raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati”, ha concluso Accardi. Leggi su mediagol

Mediagol : #Accardi: “Squadra giovane? Ho la mia idea. Castagnini e Sagramola…” - WiAnselmo : Accardi: “Squadra giovane? Ho la mia idea. Castagnini e Sagramola...” - Mediagol : Accardi: “Squadra giovane? Ho la mia idea. Castagnini e Sagramola...” - tifosipalermoit : #Petralia2020 - #Accardi: 'Secondo me abbiamo dei direttori che sanno di calcio più di tutti. Allestiranno una squa… - tifosipalermoit : #Petralia2020 - #Accardi: 'Da premettere che io mi metto a completa disposizione del mister, ma se dovessi sceglier… -

Ultime Notizie dalla rete : Accardi “Squadra