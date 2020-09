3 settembre 1982, Carlo Alberto Dalla Chiesa viene assassinato dalla mafia. Il ricordo di Mattarella (Di giovedì 3 settembre 2020) Il 3 settembre 1982 il generale dalla Chiesa, pretto di Palermo, subisce un attentato mafioso. Con lui, cadono la moglie e l’agente di scorta. Sono passate da poco le 21 del 3 settembre 1982 quando l’autovettura con a bordo Carlo Alberto dalla Chiesa, prefetto di Palermo, viene bersagliata da decine di proiettili. La strage di via Carini Il generale è uscito di casa insieme alla moglie, Emanuela Setti Carraro, a a bordo della loro Bianchi 112, per recarsi a Mondello per cena. Alle loro spalle seguiva un’Alfetta, guidata dall’agente di scorta Domenico Russo. All’altezza di via Carini, una motocicletta affiancò ... Leggi su newsmondo

