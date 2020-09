Scuola, studenti 'impreparati' in caso di didattica online: 1 su 5 ancora non ha un device personale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un nuovo lockdown delle scuole o un utilizzo massiccio della didattica digitale integrata, a supporto di quella frontale, in caso di necessità, durante il prossimo anno scolastico? Potrebbero mettere ... Leggi su tgcom24.mediaset

matteosalvinimi : 'Per i nostri figli disabili niente scuola, ora denunciamo la Azzolina' Io sto con questa mamma. Ci date una mano a… - Agenzia_Ansa : Molti studenti in Cina hanno iniziato oggi il nuovo anno scolastico. A Wuhan, la megalopoli epicentro dell'epidemia… - UniLUISS : 'Con l'apertura di 42, #Luiss porta un modello educativo totalmente disruptive, che insegna ai suoi studenti i segr… - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Ennesimo dietrofront del Comitato tecnico scientifico: a scuola ci vuole la mascherina usa e getta. E scoppia la polemica c… - mauriziogetuli : RT @sostengo5: ++STELLE GUERRIERE++Ecco chi ha distrutto la scuola. Dopo di lei studenti e genitori dovevano fare la colletta per gessetti… -