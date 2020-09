Qualcosa di cui… sparlare – Trama e cast del film su Rete 4 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Qualcosa di cui… sparlare è l’offerta di Rete 4 per la sua prima serata di oggi, 2 settembre 2020. Il film verrà trasmesso dalle 21:30 circa e risale al ’95. Il regista invece è Lasse Hallstrom, mentre il genere è dramedy. Si segnala inoltre la sua candidatura ai Golden Globe per Julia Roberts, categoria Miglior Attrice Non Protagonista. La Trama di Qualcosa di cui… sparlare infatti ci parla del suo personaggio, Grace, che entra in forte crisi quando scopre che il marito la tradisce. Decisa a vendicarsi di tutti, la donna inizierà a diffondere voci compromettenti su tutti i traditori della sua cittadina. Di seguito gli altri dettagli e gli artisti che compongono il cast ... Leggi su giornal

chetempochefa : “Le cose di cui sono veramente fiero sono quelle legate all'aver aiutato qualcuno. Quando faccio qualcosa riceve p… - ComuneMI : Hai dubbi su quale sia il cassonetto giusto in cui buttare qualcosa? Per esempio, #fazzoletti, #mascherine e… - SalvatoreAttina : RT @GianpieroScanu: I giovani del @pdnetwork sono per il no. Parecchi altri del partito si sono espressi per il no. Per me, è confortante.… - MauriziaPicci : RT @GianpieroScanu: I giovani del @pdnetwork sono per il no. Parecchi altri del partito si sono espressi per il no. Per me, è confortante.… - BirgerJarl28 : @nzingaretti Tu sei una classica vergogna nazionale. Un appartenente alla feccia tricolore. Insomma, qualcosa/qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcosa cui…