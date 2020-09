Perché la minaccia di Facebook ai giornali australiani è un problema che riguarda tutti (Di mercoledì 2 settembre 2020) La battaglia tra Facebook e l’Australia è appena cominciata e rischia di creare un precedente per tutti. Immaginate di trovare così interessante questo pezzo da volerlo condividere con i vostri amici di social. E di accorgervi che non potete farlo. Scoprite che da oggi è vietato. Non è realtà, ma è quello che potrebbe succedere. Zuckeberg per fermare una legge australiana che se approvata impone ai giganti del web di pagare gli articoli agli editori è disposto a tutto. Perfino a impedire agli utenti di condividere gli articoli ripresi dai giornali.Le parole dell’amministratore delegato di Facebook Australia e Nuova Zelanda, Will Easton, suonano infatti come una minaccia: “Se questa bozza diventa legge, con riluttanza, smetteremo di ... Leggi su huffingtonpost

