Pablo Larraín su Ema: “È un film che parla di passione e desiderio” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Intervista a Pablo Larraín, regista di Ema, film con Gael García Bernal e Mariana di Girolamo nei ruoli di due ballerini che vivono tra danza, musica, fiamme e passione. Presentato in concorso alla 76esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, arriva finalmente nella sale italiane Ema di Pablo Larraín. Dopo Neruda e Jackie, il regista cileno torna a una pellicola il cui titolo coincide con quello del protagonista. Questa volta siamo ai giorni nostri, a Valparaíso: Ema (Mariana di Girolamo), è in crisi con il marito Gaston (Gael García Bernal), che non può avere figli. I due hanno adottato un bambino, che ha causato una tragedia a causa della sua passione per il fuoco. Ema da quel momento diventa una forza inarrestabile, che sconvolge la vita di chi ... Leggi su movieplayer

