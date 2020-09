Non può coprire il foro sul collo che le serve per respirare. Malata di cancro cacciata dalla sala bingo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Vietato l’ingresso in una sala da bingo per una Malata di cancro. Il motivo? Per i dipendenti del locale la donna non manteneva coperto il suo foro di respirazione nel collo con la mascherina di protezione. Elaine Arbeau, di Whitby, Ontario in Canada, ha sofferto di vari tipi di cancro negli ultimi 20 anni, incluso … L'articolo Non può coprire il foro sul collo che le serve per respirare. Malata di cancro cacciata dalla sala bingo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

