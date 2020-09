Nasce la Ticino Blockchain Technologies Association (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’associazione ha l’obiettivo di promuovere la ricerca e di sostenere le aziende innovative attive nel settore. Leggi su media.tio.ch

asiaxamur : @zallory1 @PAOLANURNBERG Vivo a 2km dal Ticino e lavoro parecchio con i ticinesi. Il dubbio nasce da questo. - ticinonews : Nasce il primo team professionistico di e-sports ticinese - CdT_Online : Nasce il primo team professionistico di e-sports ticinese -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Ticino

Corriere del Ticino

LUGANO - Autentic, agenzia di branding con sede a Lugano, è stata insignita di un Red Dot Design Award nella categoria Brands and Communication per il progetto di corporate rebranding di VECO Group, u ...Le donne in gravidanza sono più esposte al coronavirus? Questa la domanda centrale che preoccupa da quando, il 15 luglio scorso, la Società svizzera di ginecologia e ostetricia (Sggo) ha iniziato a mo ...