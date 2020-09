L'Uci assegna a Imola i Mondiali di ciclismo su strada 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'Uci ha assegnato ad Imola l'organizzazione dei Mondiali su strada 2020. La città e la regione Emilia-Romagna ospiteranno l'evento dal 24 al 27 settembre dopo la cancellazione, a causa della pandemia di Covid-19, della rassegna di Aigle-Martigny, in Svizzera. In considerazione dell'attuale situazione sanitaria, quest'anno saranno disputate solo le gare (corsa su strada e cronometro) nelle categorie Elite, uomini e donne. Nonostante la partenza e l'arrivo di tutte le gare si svolgeranno sul circuito automobilistico di Imola, i percorsi si distinguono per il loro carattere estremamente impegnativo: la gara su strada maschile sarà di 259,2 km per un totale di quasi 5000 metri di salita, mentre la ... Leggi su liberoquotidiano

Imola 2020, il mondiale di ciclismo ha trovato casa

Il mondiale 2020 di ciclismo ha trovato una casa. L'Union Cycliste Internationale l'aveva cercata, aveva vagliato ipotesi, piani emergenziali, aveva studiato piani B, C, anche D, si era soprattutto se ...

