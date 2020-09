Lara Zorzetto dà notizie sul figlio: ‘Sta meglio, tra poco possiamo portarlo a casa’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’ex protagonista di Temptation Island ha avuto qualche problema il giorno del parto e il bambino è stato trasportato in un’altra struttura. Ma adesso sta meglio. Ecco che cosa ha raccontato Lara. Temptation Island: Lara Zorzetto ha avuto complicazioni il giorno del parto Lara Zorzetto ha partecipato a Temptation Island, programma molto amato e condotto da Filippo Bisciglia. La sua storia con Michael Di Giorgio è finita molto male dopo il viaggio nei sentimenti e non si sono più visti. Entrambi hanno voltato pagina, soprattutto in amore, e lei ha da poco ritrovato la serenità accanto a Mattia Monaci. Tra loro è iniziato tutto con un colpo di fulmine quando si sono conosciuti per fare un trasloco. Da quel momento hanno ... Leggi su kontrokultura

sbrinzii : Lara Rosie Zorzetto con un figlio in terapia intensiva neonatale trova la forza di far le storie e le sponsorizzazi… - zazoomblog : Parla Lara Zorzetto aggiornamenti figlio: ultime news come sta - #Parla #Zorzetto #aggiornamenti - mattinodinapoli : #temptation island, #lara zorzetto presenta Leonardo: «Cesareo d’urgenza, poi incubatrice e terapia intensiva» - adornostar : Lo schifo più schifo della nostra generazione lara zorzetto che con un figlio in terapia intensiva pensa a fargli i… -