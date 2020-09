La condanna di Raggi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma. Lo scenario serpeggia nei Palazzi. Di bocca in bocca. Rimbalza dal Campidoglio e piomba su Montecitorio, passando dal Nazareno. Una vocina stridula e poco garantista, ma turborealista e feroce. Tanto feroce: e se l’unico modo per sbarrare la strada alla ricandidatura di Virginia Raggi a Roma f Leggi su ilfoglio

Il Foglio

I soldatini che si sacrificano sull’altare di battaglie perse in partenza, meritano sempre rispetto. Anche quando – come nel caso di tal Giuliano Pacettti, capogruppo 5 Stelle in Campidoglio, sceso in ...Virginia Raggi nel suo primo discorso da Sindaca in Assemblea Capitolina volle ricordare come il 27 settembre 1979 Luigi Petroselli nel suo discorso di insediamento rilanciasse il principio e il senti ...