Inter, grandi manovre in uscita: Ranocchia, Vecino e Gagliardini ai saluti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tagliare i rami secchi. All'Inter, prima di procedere al mercato in entrata, si procederà a "ripulire" il team da chi non è più ritenuto all'altezza del gruppo anche a discapito di impoverire la rosa in alcuni ruoli chiave. La storia non si discosta troppo da quello che è successo non più di qualche tempo fa …

Ulisse47900786 : RT @Skysurfer72: Ausilio: “L’Inter non farà grandi investimenti” Si è rotto il proiettore di Messi sul Duomo - GiuseppeCarlo14 : RT @Skysurfer72: Ausilio: “L’Inter non farà grandi investimenti” Si è rotto il proiettore di Messi sul Duomo - adriano69bis : RT @Skysurfer72: Ausilio: “L’Inter non farà grandi investimenti” Si è rotto il proiettore di Messi sul Duomo - lazarismo : A fine mercato la distanza sarà minima perché all'Inter rimangono ancora un paio di grandi colpi da chiudere + altr… - FrancescoNusdeo : @andrea_de_luca_ @AlexDGlondon @juventusfc La mentalità italiana. La stessa Atalanta gioca con Zapata Gómez Ilicic… -

Sabatini: "Pentito di aver lasciato l'Inter. Tonali? Se l'hanno mollato un motivo ci sarà. E su Messi…" passioneinter.com Giulini, il virus e la voglia di rivedere la gente allo stadio: "Pronti a riaccogliere il nostro pubblico"

«Come faccio ad avere lo stesso entusiasmo di prima?». È segnato da una stagione e da un passaggio storico che sta riscrivendo la nostra vita. Ma la passione per il Cagliari e per quello che rappresen ...

Il modello tedesco di accoglienza e integrazione alla prova dei fatti

Quando Safwan Daher, un rifugiato siriano, deve dire cosa pensa della sua nuova città, risponde ridacchiando che Duderstadt, una città vicino a Göttingen che pochi tedeschi saprebbero collocare su una ...

