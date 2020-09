«Ho temuto di soffocare come George Floyd» (Di mercoledì 2 settembre 2020) «Eravamo soltanto degli anziani intenzionati a manifestare pacificamente. Abbiamo marciato fino alle nostre terre minacciate di confisca da parte di Israele, pensando che i soldati non ci avrebbero attaccato. Invece lo hanno fatto, senza ragione. Ho 60 anni, cosa potrei fare a dei soldati giovani e ben armati». Khairi Hanoun ieri raccontava a parenti e giornalisti la disavventura, a dir poco, che gli è capitata due giorni fa durante le proteste organizzate dagli abitanti del villaggio di Shufa, vicino Tulkarem, … Continua L'articolo «Ho temuto di soffocare come George Floyd» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Zingaretti crede nell'alleanza Pd M5s alle regionali, ma dice anche che il suo partito abbia comunque dei candidati competitivi.

