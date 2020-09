Giallo sul ritrovamento di una 17enne morta in mare. Il fidanzato è scomparso (Di mercoledì 2 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Resta ancora un Giallo il ritrovamento del cadavere di una donna in mare a San Benedetto del Tronto. Il fidanzato, con cui era in vacanza in Italia, risulta attualmente scomparso È un Giallo a tinte scure il misterioso ritrovamento in mare del cadavere di una donna straniera. Soltanto nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì 2 settembre, a distanza di 3 giorni dalla macabra scoperta, la procura di Ascoli Piceno ha rivelato l'identità della giovane. Si tratterebbe di Markéta Adamkova, 17 anni, di nazionalità Ceca, in vacanza in Italia da qualche settimana. Si cerca anche il suo fidanzato, , connazionale di anni 40, di cui si sono perse le tracce da giorni. "Chi abbia ... Leggi su ilgiornale

