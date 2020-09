Fonti interne su 30 positivi in un ospedale in Sardegna, ma l'Azienda smentisce (Di mercoledì 2 settembre 2020) Secondo alcune Fonti interne, nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ci sarebbero almeno 30 dipendenti del personale amministrativo positivi al Covid-19. Proprio oggi, inoltre, proprio nel ... Leggi su globalist

