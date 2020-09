Engage, il Game Boy a energia solare (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Foto: )Il Game Boy ha segnato un’epoca diventando il perfetto esempio di console portatile per giocare ovunque senza doversi portare dietro un oggetto troppo voluminoso. Dal debutto del best-seller Nintendo sono passati già più di trentanni ma il suo fascino resiste e stuzzica gli appassionati di microingegneria come l’olandese Jasper de Winkel che ha presentato una versione del tutto speciale perché senza batteria. La particolare variante del Game Boy è stata chiamata Engage, ma ogni riferimento all’ibrido cellulare-console di Nokia è puramente casuale, sembra. Realizzata in casa nella cittadina di Delf nei Paesi Bassi dopo un lunghissimo lavoro di progettazione, la console Engage non necessita della batteria perché trae l’energia ... Leggi su wired

