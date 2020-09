Contagi in aumento da 5 settimane in Europa. Spagna maglia nera (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il virus Sars-CoV-2 “non ha preso vacanze” e il tasso di notifica dei nuovi Contagi “aumenta da oltre cinque settimane. si tratta di un aumento più lento di quello del marzo scorso, ma siamo quasi ai numeri di marzo” . L’allerta arriva da Andrea Ammon, direttrice dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) in videoaudizione davanti alla commissione Envi del Parlamento Europeo. In Europa, continua Ammon, “i tassi variano molto, da 2 ogni 100mila persone a 176 per 100mila”, dati che riflettono una situazione epidemiologica molto diversificata. Ad oggi l’Europa conta più di 4 milioni di casi confermati. Attualmente in Italia il tasso di incidenza del virus è tra i migliori ... Leggi su huffingtonpost

