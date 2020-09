Bayern, Flick racconta: “Escludere Perisic in finale una scelta di pancia” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono trascorse poco più di due settimane dalla vittoria della Champions League da parte del Bayern Monaco. I bavaresi hanno realizzato un clamoroso Triplete, aggiungendo il trofeo europeo ai sigilli in Germania, tra Bundesliga e coppa nazionale. Un vero e proprio capolavoro realizzato dal tecnico Hans-Dieter Flick.caption id="attachment 1006917" align="alignnone" width="1024" Flick (Getty Images)/captionDECISIONEProprio il tecnico ha rivelato un retroscena riguarda la finale: "Probabilmente l'esclusione di Ivan Perisic è stata una decisione di pancia. Al giocatore l'ho comunicato poche ore prima del calcio d'inizio, mi piace lasciar aperte le scelte di formazione fino alla fine. In ogni caso non avrei sbagliato anche schierando Perisic o Coutinho: Ivan ha fatto grandi cose ... Leggi su itasportpress

