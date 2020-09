UFFICIALE Sassuolo, sei giovani in uscita (Di martedì 1 settembre 2020) Il club neroverde ha comunicato sei operazioni in uscita Attraverso un comunicato UFFICIALE, il Sassuolo ha annunciato la conclusione di sei operazioni in uscita che riguardano dei giovani neroverdi. L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato: AURELIO Giuseppe (classe 2000, difensore): ceduto a titolo di prestito al Cesena F.C. CAMPANI Matteo (classe 2000, portiere): ceduto a titolo di prestito alla Paganese Calcio KOLAJ Aristidi (classe 1999, attaccante): ceduto a titolo di prestito alla Aurora Pro Patria RAVANELLI Luca (classe 1997, attaccante): ceduto a titolo di prestito con diritto di riscatto e controriscatto alla U.S. Cremonese RUSSO Alessandro (classe 2001, portiere): ceduto a titolo di ... Leggi su calcionews24

NewsTuttoC : UFFICIALE - Cesena, dal Sassuolo arrivano in prestito Aurelio e Satalino - CampoFattore : #Calciomercato #SerieA #Genoa: #Perin atteso in città mercoledì per visite e firma #Verona: ufficiale il portier… - CampoFattore : #Calciomercato #SerieA #Fiorentina: respinte tutte le offerte per #Vlahovic #Cagliari: si lavora con l'#Inter p… - Veleno11510485 : @Vatenerazzurro1 Se ti chiami Sassuolo allora ok hai ragione. La linea di Conte è di mentalità da grande squadra. F… - EnricoTurcato : @CalamaiLuca Il Napoli è una squadra neopromossa in A, Inter e Sassuolo sono due squadre da media classifica. Se ci… -