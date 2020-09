Ubisoft Forward torna questo mese con nuovi dettagli sui giochi in arrivo e sorprese (Di martedì 1 settembre 2020) Ubisoft ha annunciato che il suo prossimo Ubisoft Forward avrà luogo il 10 settembre alle ore 21:00 e presenterà nuovi giochi e aggiornamenti sui titoli esistenti. Jason Schreier aveva previsto un nuovo evento la prossima settimana e a quanto pare è risultato essere vero.La scaletta rivelata per lo spettacolo in realtà non ci dice cosa ci sarà esattamente, ma tra questi verranno svelati dettagli su Rainbow Six: Siege, Watch Dogs Legion e Hyper Scape. Potremo dare anche un'occhiata a Immortals: Fenyx Rising, che è presumibilmente il nuovo nome di Gods & Monsters.Possiamo anche aspettarci rivelazioni per Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6, con alcuni annunci di nuove canzoni per Just Dance 2021. Potremmo anche vedere la ricomparsa di ... Leggi su eurogamer

Nextplayer_it : Il prossimo evento di Ubisoft Forward si terrà il 10 settembre. - Eurogamer_it : Annunciato il prossimo #UbisoftForward. - spaziogames : Cosa vi aspettate da questo secondo #UbisoftForward? - tech_gamingit : Ecco le ricompense per chi guarderà l'Ubisoft Forward - oOShinobi777Oo : Ecco le ricompense per chi guarderà l'Ubisoft Forward -