Sequestra commessa in gioielleria: “non fare scherzi o ti sfregio” (Di martedì 1 settembre 2020) Sequestra commessa in gioielleria: “non fare scherzi o ti sfregio”. Arrestata dalla polizia una donna di 47 anni con problemi psichici Una donna di 47 anni con problemi psichici ha Sequestrato la commessa di una gioielleria a Cuneo, liberandola solo dopo una lunga trattativa con la polizia. La donna aveva avvisato gli agenti con una … L'articolo Sequestra commessa in gioielleria: “non fare scherzi o ti sfregio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

"Adesso sequestro qualcuno": la telefonata alla Polizia prima di prendere in ostaggio una commessa di Cuneo

Laura Cavallo, classe 1972, è molto conosciuta dalle forze dell'ordine e non nuova ad episodi analoghi. Ai poliziotti, che l'hanno convinta ad arrendersi, ha detto di voler essere arrestata. La sorell ...

