Sea Watch verso Palermo, Salvini minaccia: ‘Se sbarcano denuncio il governo’ (Di martedì 1 settembre 2020) La nave Sea Watch 4 della omonima Ong tedesca è in rotta verso il porto di Palermo. Ad annunciarlo sono stati gli stessi membri della Ong sul loro profilo Twitter ufficiale. La nuova imbarcazione della Sea Watch, pur senza Carola Rackete come capitano, potrà dunque sbarcare sulla terra ferma i 353 migrati che ospita a bordo. Dopo 11 giorni dal primo soccorso effettuato nel Mediterraneo, e dopo diverse richieste di un porto sicuro, ora sembra che la situazione si stia sbloccando. La notizia, però, manda su tutte le furie Matteo Salvini che minaccia di denunciare l’intero governo Conte in caso di sbarco. Sea Watch esulta: ‘Abbiamo finalmente un luogo sicuro’ Come appena accennato, è stata la stessa Ong tedesca, ... Leggi su newspad

