Resistenza ai farmaci: ruolo chiave dei vasi sanguigni (Di martedì 1 settembre 2020) La Resistenza ai farmaci antitumorali passa anche dai vasi sanguigni: lo ha scoperto un gruppo di ricercatori giapponesi I vasi sanguigni che portano nutrimento al tumore non sono semplici “tubi” necessari per il passaggio di diverse sostanze, ma hanno un ruolo attivo e molto importante anche nel determinare la Resistenza ai farmaci e, di conseguenza,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

DavideCastaldo5 : @mlupoi @GilloGa90 Ma la prep non protegge da tutti i sierotipi di hiv e vi è il rischio della resistenza ai farmac… - SplendorSolis00 : RT @Stefano_Re: @FaberVonCastell Eh sì, ok, mi sta bene e ne sono pure felice, però qui a breve ci vengono a prendere a casa per iniettarci… - AnnaAlisa12 : RT @Stefano_Re: @FaberVonCastell Eh sì, ok, mi sta bene e ne sono pure felice, però qui a breve ci vengono a prendere a casa per iniettarci… - Stefano_Re : @FaberVonCastell Eh sì, ok, mi sta bene e ne sono pure felice, però qui a breve ci vengono a prendere a casa per in… - itisFra : @Black_Sheep_Sec @evilripper Oh no resistenza ai farmaci l'ho provata anche io ?? Io tra poco ne faccio 35, se vuoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Resistenza farmaci Resistenza ai farmaci: ruolo chiave dei vasi sanguigni Corriere Nazionale Resistenza ai farmaci: ruolo chiave dei vasi sanguigni

I vasi sanguigni che portano nutrimento al tumore non sono semplici “tubi” necessari per il passaggio di diverse sostanze, ma hanno un ruolo attivo e molto importante anche nel determinare la resisten ...

Pesce all'antibiotico? No, grazie

Antibiotici ormai nelle carni di pollo, maiale, manzo; ma non solo! Anche ampio uso di antibiotici negli allevamenti ittici, dai quali proviene gran parte del pesce venduto ogni giorno e che arriva su ...

I vasi sanguigni che portano nutrimento al tumore non sono semplici “tubi” necessari per il passaggio di diverse sostanze, ma hanno un ruolo attivo e molto importante anche nel determinare la resisten ...Antibiotici ormai nelle carni di pollo, maiale, manzo; ma non solo! Anche ampio uso di antibiotici negli allevamenti ittici, dai quali proviene gran parte del pesce venduto ogni giorno e che arriva su ...