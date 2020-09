PD. Accordo Cozzolino-Pittella-Area dem: tutti al fianco di Manfredi (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si definiscono alleanze e accordi elettorali nel Pd (collegio di Napoli) in vista delle elezioni regionali. Si fanno previsioni sulla grigia degli eletti. La prima posizione dovrebbero giocarsela Bruna Fiola e Mario Casillo. Poi i sondaggi interni danno in forte crescita Massimiliano Manfredi, ex parlamentare del Pd e fratello di Gaetano Manfredi, ministro dell’Università del governo Conte. Manfredi che già può contare sul suo bacino di voti, dal Nolano alla zona costiera, ha chiuso nelle ultime ore tre accordi elettorali. Al fianco di Manfredi si schiera Andrea Cozzolino, europarlamentare del Pd. L’ex parlamentare dem avrà l’appoggio di una parte del gruppo dei napoletani legati al senatore ... Leggi su anteprima24

Proprio il Pd per ben tre volte ha detto No alla riforma cara ai grillini, poi, un anno fa, con il nuovo governo i democrat hanno dovuto accettare di bere l'amaro calice per tenere in piedi la maggior ...

