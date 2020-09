Patrick Foletti ha il coronavirus (Di martedì 1 settembre 2020) Il preparatore dei portieri della nazionale elvetica - asintomatico - non intraprenderà la trasferta in Ucraina Leggi su media.tio.ch

BERNA – L'allenatore dei portieri della Nazionale Svizzera Patrick Foletti è risultato positivo al coronavirus in occasione del raduno della Nazionale rossocrociata in vista della trasferta in Ucraina ...Il ticinese Patrick Foletti, preparatore dei portieri della Nazionale di Vladimir Petkovic, è risultato positivo al coronavirus. Il 46enne è asintomatico ed è subito stato messo in quarantena, mentre ...