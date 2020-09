Mostra del Cinema di Venezia, niente parata di star quest’anno: mascherine e red carpet a distanza (Di martedì 1 settembre 2020) La 77/a Mostra del Cinema di Venezia non sarà ricordata per le super star, impossibilitate a superare gli stretti confini nazionali determinati dalla pandemia, né per le sue feste esclusive, quanto piuttosto per le mascherine e il red carpet “a distanza”. La rassegna prenderà il via domani, 2 settembre, e dovrà fare i conti con le ferree regole anti-Covid: mascherine obbligatorie, biglietti solo on line, sfilata dei divi sul red carpet senza pubblico né la consueta folla di fotografi. D’altra parte la Biennale di Venezia è il primo grande evento internazionale che si svolge in questi mesi segnati dalla pandemia di coronavirus, a causa della quale sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano

