Milan, centrocampo più ricco con Tonali e Bakayoko (Di martedì 1 settembre 2020) Prima c'erano Kessie e Bennacer. Ora, probabilmente, ci saranno anche Tonali e Bakayoko. Nonostante la partenza di Biglia il centrocampo del Milan si appresta quindi a essere un reparto affollato, ... Leggi su gazzetta

Calciomercato Juventus, segnali d'intesa dalla Nazionale: "Sarebbe un sogno"

Nelle idee del nuovo tecnico della Juventus c’è un centrocampo estremamente dinamico, capace di gestire alla perfezione le azioni offensive e in grado di recuperare quanti più palloni possibili in fas ...

Ruud Gullit, 'Il Tulipano nero' icona del Grande Milan

Quando approda in Serie A è un giocatore dominante, è con il suo look diventa un'icona assoluta: Ruud Gullit, 'Il Tulipano nero' del Grande Milan. Leader e trascinatore in campo, icona inconfondibile ...

