Libia, Di Maio a Tripoli per appoggiare la pace e investire i soldi dell’Italia (Di martedì 1 settembre 2020) Di Maio in Libia per portare il contributo dell’Italia al cessate il fuoco deciso nel paese e anche per dare nuovo impulso agli investimenti italiani. Il ministro degli Esteri è atterrato questa mattina per incontrare capo del governo di accordo nazionale, Fayez al-Sarraj, il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, il presidente della Noc (compagnia petrolifera nazionale) Mustafa Sanalla e il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled Al-Meshri. Tutte queste figure hanno un ruolo centrale per il raggiungimento della pace e per programmare regolari elezioni nel paese. LEGGI ANCHE >>> La Libia cerca la via per la pace: cessate il fuoco e elezioni a marzo In Libia per istituire una commissione mista per questioni economiche La visita di ... Leggi su giornalettismo

