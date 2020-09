Giappone, SkyDrive: testata con successo la prima auto volante (Di martedì 1 settembre 2020) L’azienda Giapponese SkyDrive ha condotto il primo test drive pubblico della sua auto volante. L’obiettivo è poterla lanciare sul mercato in tempi brevi Da decenni e decenni il sogno di avere un’automobile in grado di alzarsi in volo sulla città è per antonomasia il simbolo del futuro. Un futuro inizialmente atteso per il nuovo millennio, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

