È in vendita la villa di Sordi a Castiglioncello (Di martedì 1 settembre 2020) La villa Corcos Sordi a Castiglioncello è in vendita per sei milioni di euro. Si trova sulla Costa degli Etruschi, in provincia di Livorno. È in vendita la bellissima villa Corcos Sordi a Castiglioncello, la fantastica abitazione con dieci camere da letto, altrettanti bagni, e un terreno sconfinato intorno. Il tutto senza dimenticare la fantastica terrazza che affaccia sul mare. In vendita la villa di Alberto Sordi a Castiglioncello Si tratta della villa a Castiglioncello, costruita nel 1895 abitata da due personaggi di spicco come il pittore Corcos e indimenticabile Alberto Sordi. L’abitazione si trova ... Leggi su newsmondo

Corriere : È ancora in vendita la villa al mare di Alberto Sordi. Costruita a picco sugli scogli a Castiglioncello, è una dimo… - alinatede : RT @rep_roma: In vendita a Castiglioncello la villa di Alberto Sordi: prezzo sei milioni di euro [di LAURA BARBUSCIA] [aggiornamento delle… - rep_roma : In vendita a Castiglioncello la villa di Alberto Sordi: prezzo sei milioni di euro [di LAURA BARBUSCIA] [aggiorname… - NewsMondo1 : È in vendita la villa di Sordi a Castiglioncello - Maggievolution : RT @Corriere: È ancora in vendita la villa al mare di Alberto Sordi. Costruita a picco sugli scogli a Castiglioncello, è una dimora di fine… -